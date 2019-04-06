علوش: هجوم وزير الاقتصاد على رياض سلامة سياسي وغير مبني على معطيات

اشار عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" ​مصطفى علوش​ الى انه "لا يمكن القول أن نتيجة إنتخابات ​طرابلس​ الفرعية محسومة، فهناك 8 مرشحين والبعض منهم يعوّل على تحالفات مع قوى خرجت من الإنتخابات ولكن من دون شك أن الأفضلية هي ل​تيار المستقبل​". واوضح ان التحالف قائم مع رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي على عدم الترشح ما يخفف العبء على المستقبل.

ولفت علوش في حديث اذاعي، الى ان المرشحة عن دائرة طرابلس الفرعية ​ديما جمالي​ أخطأت وأعتذرت عندما وجهت إتهامات ل​مجلس شورى الدولة​. واعتبر ان حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ استطاع بصعوبة وبنضال أن يحافظ على التوازن المالي في ظل وضع إقتصادي سيئ والهجوم عليه من قبل وزير الإقتصاد ​منصور بطيش​ هو هجوم سياسي وغير مبني على معطيات.