علوش: هجوم وزير الاقتصاد على رياض سلامة سياسي وغير مبني على معطيات

اشار عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" مصطفى علوش الى انه "لا يمكن القول أن نتيجة إنتخابات طرابلس الفرعية محسومة، فهناك 8 مرشحين والبعض منهم يعوّل على تحالفات مع قوى خرجت من الإنتخابات ولكن من دون شك أن الأفضلية هي لتيار المستقبل". واوضح ان التحالف قائم مع رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي على عدم الترشح ما يخفف العبء على المستقبل.
ولفت علوش في حديث اذاعي، الى ان المرشحة عن دائرة طرابلس الفرعية ديما جمالي أخطأت وأعتذرت عندما وجهت إتهامات لمجلس شورى الدولة. واعتبر ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة استطاع بصعوبة وبنضال أن يحافظ على التوازن المالي في ظل وضع إقتصادي سيئ والهجوم عليه من قبل وزير الإقتصاد منصور بطيش هو هجوم سياسي وغير مبني على معطيات.
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