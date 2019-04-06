بستاني: خطة الكهرباء ستقر الاثنين المقبل في مجلس الوزراء والأجواء إيجابية

اشارت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني في تصريح لها بعد زيارتها معمل الذوق، الى اننا "سنستبدل المعمل القديم بآخر جديد صديق للبيئة يعمل على الغاز، واعلنت ان "خطة الكهرباء ستقر الاثنين المقبل في مجلس الوزراء والأجواء إيجابية".
وكانت البستاني قد زارت مكاتب مؤسسة كهرباء لبنان في سراي جونيه حيث كان في استقبالها النائبان روجيه عازار ونعمة أفرام، قائمقام كسروان -الفتوح جوزف منصور، رئيس دائرة كهرباء كسروان سميح كرم، رئبس معمل كهرباء الذوق سعادة حداد، رؤساء بلديات وفاعليات.
وبعد جولة تفقدية على مكاتب الدائرة اطلعت فيها على كيفية سير العمل، وعدد الشعب والطلبات، املت في "ان الهدر الفني سوف يتراجع تدريجا من الآن حتى نهاية العام الحالي وفق الخطة التي نعمل عليها".
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