مرتينوس: لا بد لليل الفساد أن ينجلي عن "ديناصورات" الفاسدين

أكّد رئيس اتحاد بلديات ​قضاء جبيل​ ​فادي مرتينوس​، إلى "أنّنا لا نألوا جهدًا للاستفادة من كلّ فرصة مكنة لتحقيق ما تصبو إليها بلاد جبيل من مشاريع سياحية وبيئية وعمرانية"، لافتًا إلى أنّ "جبيل بقيت من أنظف المناطق، في عاصفة ​النفايات​، بفضل فتح أبواب ​مكب حبالين​ لجميع البلديات في قضاء جبيل مجانًا".

وركّز في كلمة له خلال إطلاق مشروع النقل المشترك النموذجي في ​قضاء جبيل​ "Wego"، برعاية وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​، على "أنّنا نشدّ على يد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ للاستمرار بعناد في ورشة الإصلاح والتغيير والقبض على الذين نهبوا المال العام، من دون تسييس وظلم".

وشدّد مرتينوس على أنّ "لا بدّ لليل ​الفساد​ أن ينجلي عن "ديناصورات" الفاسدين، ولنا ملء الثقة بالمسؤولين الّذين يعملون على محاربة الفساد وإلغاء الامتيازات بين المواطنين".