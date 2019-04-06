الجماعة الاسلامية تستقبل الهيئة الادارية الجديدة لصندوق الزكاة في صيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان الدكتور ​بسام حمود​ استقبل في مركز الجماعة في صيدا وفدا من الهيئة الادارية الجديدة ل​صندوق الزكاة​ في صيدا برئاسة رئيس الصندوق الأستاذ عفيف مكاوي والذي ضم كل من السادة: الدكتور علاء الدين القطب، الدكتور هشام قبرصلي، والسيد زياد كالو وبحضور عضو اللجنة السياسية السيد محمد الزعتري، في زيارة تعارفية بعد تعيين المجلس الاداري الجديد حيث اطلع الوفد الدكتور حمود على نشاطات الصندوق والخدمات التي يقدمها للشرائح المتعففة والأكثر حاجة في صيدا. وتمنى حمود للهيئة الادارية الجديدة التوفيق في عملها ومراعاة ظروف الناس في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

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