لفت رئيس "حزب القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "للّذين يقولون إنّه كان هناك خطة للكهرباء وجرت عرقلتها، نسأل: من هم الّذين عرقلوا الخطة؟ وكيف؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر جعجع للذين يقولون انه جرت عرقلة خطة الكهرباء: من هم الذين عرقلوا وكيف؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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