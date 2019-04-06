عبد المهدي: نريد أن تنعم المنطقة بالاستقرار وينتهي زمن الحروب فيها

أشار رئيس وزراء ​العراق​ ​عادل عبد المهدي​ إلى أن ​إيران​ بلد مسلم وجار وصديق وتربط العراق علاقة تاريخية معه، موضحًا أن "ايران دعمتنا كثيرًا في مواجهة ​الإرهاب​ والعراق اليوم أكثر استقرارًا وسلمًا".

وأكّد عبد المهدي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، "أننا نريد للعلاقات المتطورة التي تربط العراق وايران أن تصبح قدوة للعلاقات بين دول المنطقة"، متمنيًا أن "تتطوّر وتتعمّق ويتّم التوسع فيها بشكل أكبر لتخدم مصلحة البلدين".

وشدّد على "أننا نريد أن تنعم المنطقة بالاستقرار وينتهي زمن الحروب فيها"، مشيرًا إلى أن "ذلك واجب علينا جميعًا أن نحققه".