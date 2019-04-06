روحاني: القدس عاصمة دائمة لفلسطين والجولان جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا

أكّد الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ أن "​مكافحة الإرهاب​ و​المخدرات​ وتهريبها مواضيع هامة جدًّا وكل دولة تعطيها أهمية كبيرة".

وعن العلاقات مع ​العراق​، تمنى روحاني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي، أن "تكون أفضل بين البلدين لتصبح مواجهة الإرهاب أقوى"، داعيًا إلى "التعاون لإزالة كل العقبات في هذا المجال".

وأوضح "أننا تحدثنا بخصوص القضايا الاقليمية ووجدنا أن آراءنا مشتركة ووجهات نظرنا واحدة، بخاصة في موضوع أننا نعتبر ​القدس​ عاصمة دائمة ل​فلسطين​ و​الجولان​ جزء لا يتجزأ من أراضي ​سوريا​"، مشيرًا إلى "أننا نريد الأمن والاستقرار لكل المنطقة"، ومبينًا أن "الحل الوحيد في ​اليمن​ يجب أن يكون سياسيًا".