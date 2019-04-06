الجيش الليبي يتقدم نحو مركز طرابلس وينفي أي انسحابات

أفادت قناة "العربية" أن الجيش الليبي تقدم نحو مركز طرابلس"، نافيا "اي انسحابات".
هذا وكان التشكيل العسكري المعروف باسم "سرايا الدفاع عن بنغازي" انضمامه لقوات المجلس الرئاسي في طرابلس والمنطقة الغربية في الحرب ضد قوات الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
وجاء هذا الموقف على لسان آمر "السرايا"، مصطفى الشركسي، في بيان أكد فيه عزمهم على التصدي لقوات الجيش الوطني في المنطقة الغربية.
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