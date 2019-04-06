المتهم بقتل عاطل الخصوص: هدد زوجتي بنشر مقاطع جنسية فخرجت له من تحت السرير

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أدلى "الجزار" المتهم، بالتسبب في مقتل عاطل هدد زوجته بمقاطع جنسية تجمعهما، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، مؤكدًا أن ما حدث جاء بالخطأ.

وتابع المتهم، "محمد. ع. م" 33 سنة:"لم أقصد قتل المجني عليه.. كنت عايز أعلمه الأدب بس".

وقال الجزار:"الله رزقني بطفلين من زوجتي التي كانت دائمة الشكوى، وتفتعل المشاكل، قائلًا "قررت أن أطلقها لكي أنعم بحياة هادئة بعيدًا عن المشاكل بعدما تحملت الكثير من الصعوبات من أجل أطفالي ولكن دون جدوى".

وأضاف، "دام طلاقنا عدة أشهر، وفوجئت باتصالها بي، وهي تبكي وتخبرني أنها تريد لقائي لأمر عاجل، وبالفعل التقيتها، وبدأت تبكي قائلة "استر عرضي"، وأخبرتني أنها تعرفت على شاب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتعددت لقاءاتهما المحرمة، وبدأ يهددها بمقاطع فيديو مصورة لهما معًا.

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وأكمل المتهم،:"قررت استرجاعها لعصمتي مرة أخرى حتى أستر عليها وأحافظ على سمعة أبنائي، وبدأت في تنفيذ خطة الحصول على الفيديوهات الجنسية من المجني عليه، وبالفعل اقترحت على زوجتي أن تتصل به وتخبره بأنها تريد مقابلته، بدعوى إعادة العلاقة بشرط إحضار تلك المقاطع معه، وتوجه المجني عليه للقائها في شقة الزوجية، وحال ذلك خرجت من تحت السرير وكنت أخبئ كلبين أربيهما داخل الشقة واصطحبتههما لتهديده بهدف الحصول على مقاطع الفيديو، إلا أن المجني عليه انتابته حالة من الخوف والفزع وقفز من شرفة المنزل.

الجدير بالذكر أن أحداث الواقعة بدأت في الظهور عندما تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد سعيد مأمور قسم شرطة الخصوص، من عمليات النجدة بسقوط شخص من شرفة الطابق الخامس في أحد العقارات الكائنة دائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، لعمل التحريات الميدانية والوقوف على ملابسات الواقعة، وتبين أن الجثة للمدعو "محمد. أ. م" 20 سنة، عاطل ومقيم القاهرة، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.

بمواجهة ربة المنزل أيدت ما جاء بأقوال زوجها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9842 جنح قسم الخصوص لسنة 2019، وجرى عرضه على النيابة التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.