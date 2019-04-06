"أبل" تتعرض لعملية احتيالية كلفتها مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

استطاع طالبان صينيان الاحتيال على شركة أبل الأمريكية والحصول منها على هواتف "آيفون" أصلية بمئات آلاف الدولارات، إذ استغلوا سياسة الإرجاع لاستبدال الأجهزة المزيفة بأخرى جديدة، وهما الآن يواجهان قضية بتهمة الاحتيال.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، وبحسب وثائق المحكمة، قام اثنان من طلاب الهندسة الصينيين في ولاية أوريغون باستيراد أجهزة "آيفون" مزيفة إلى ولاية أوريجون من هونغ كونج، ثم إرسال هذه الهواتف بشكل فردي إلى شركة أبل لاستبدالها بموجب الضمان.

ويواجه الطالبان يانج يانج تشو وتشيوان جيانج تهمًا جنائية في محكمة فيدرالية بشأن مخطط الاحتيال.

واستورد المتهمان أكثر من ألف جهاز "آيفون" مزيف، ثم أرسلا هذه الهواتف بشكل فردي إلى الشركة مع الشكوى من أن الهاتف لا يعمل مقابل الحصول على هاتف جديد بموجب عملية ضمان "أبل".

ووفقًا للمدعين العامين الفيدراليين، فإن الطالبان كانا يحصلان على هواتف جديدة من الشركة يرسلونها إلى الصين لبيعها بمئات الدولارات.

وبدأ الطالبان هذا المخطط عام 2017، وأرسلوا الآلاف من أجهزة "آيفون" المزيفة إلى "أبل" لإصلاحها أو استبدالها مدعين أنها لا تعمل.

واستبدلت شركة "أبل" في كثير من الحالات الهواتف المزيفة بأجهزة "آيفون" حقيقية، مما كلف الشركة خسائر تقدر بنحو 895 ألف دولار.

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وكان يانج يانج تشو مسؤولاً عن جلب الهواتف المزيفة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إرسال أجهزة "آيفون" الحقيقية إلى الصين.

بينما شارك شريكه تشيوان جيانج بإحضار الهواتف المزيفة إلى "أبل" إما عبر الإنترنت أو بشكل شخصي لطلب بدائل.

وبحسب الشكوى، فإن الطالبان يزعمان أنهما لم يعرفا أن الهواتف كانت مزيفة.

ويواجه كل من جيانج وتشو بتهم تصدير البضائع بطريقة غير مشروعة والتهريب غير القانوني للبضائع المقلدة وارتكاب عمليات احتيال.

وأوضح أحد موظفي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن المخطط كان يعمل لأن موظفي متجر "أبل" لم يتمكنوا من التحقق من صحة الأجهزة لأنها لا تعمل.

وكانت عملية استبدال هواتف "آيفون" مستمرة، حيث ادعى المتهمان أن الهواتف مشمولة بضمان المنتج، ويبدو أن "أبل" لم تطلب إثبات الشراء لاستبدال الهواتف.

وبدأت السلطات الأمريكية التحقيق في القضية خلال شهر أبريل 2017، وذلك بعد أن ضبطت الجمارك ما لا يقل عن 5 شحنات مشبوهة من هونج كونج تتضمن هواتف محمولة مع علامة "أبل" التجارية بميزات تصميمية تبدو أنها مزيفة.

وقدم تشيوان جيانج 3069 طلب استبدال لهاتف "آيفون" ضمن الضمان، ومنحته "أبل" 1493 هاتف "آيفون" ضمن عملية الاستبدال، بقيمة تقديرية تبلغ 600 دولار لكل هاتف، وفقدت "أبل" حوالي 900 ألف دولار بسبب هذا المخطط الاحتيالي.