أعلن نادي الرجاء الرياضي عن طرحه لـ 2000 تذكره للبيع انطلاقاً من، يومه السبت، والخاصة بمباراة أولمبيك أسفي والتي ستقام بملعب الأب جيكو، في إطار منافسات الأسبوع 24 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.
وحسب بلاغ لنادي الرجاء الرياضي، فإن الجماهير الرجاوية يمكنها سحب تذاكرها انطلاقاً من الساعة التاسعة صباحاً من شبابيك ملعب الوازيس بالدارالبيضاء، للحضور إلى القمة المحلية أمام القرش المسفيوي، والتي ستجرى يم الأحد.
ووحدت إدارة الرجاء الرياضي أثمنة التذاكر في 50 درهماً، في حين سيكون أيضاَ بإمكان الجماهير الحاصلة على بطاقات الاشتراك من متابعة اللقاء الرياضي.
وسبق لفريق الرجاء الرياضي الاكتفاء في مباريات سابقة بدخول فقط المشجعين الحاصلين على بطائق الانخراط، بالنظر إلى الطاقة الاستعابية المحدودة لمركب الأب جيكو، قبل أن تعود الإدارة لطرح التذاكر في لقاء أسفي.
كانت هذه تفاصيل خبر الرجاء يطلق عملية بيع تذاكر مباراة أمام أسفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.