الرجاء يطلق عملية بيع تذاكر مباراة أمام أسفي

أعلن نادي الرجاء الرياضي عن طرحه لـ 2000 تذكره للبيع انطلاقاً من، يومه السبت، والخاصة بمباراة أولمبيك أسفي والتي ستقام بملعب الأب جيكو، في إطار منافسات الأسبوع 24 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

وحسب بلاغ لنادي الرجاء الرياضي، فإن الجماهير الرجاوية يمكنها سحب تذاكرها انطلاقاً من الساعة التاسعة صباحاً من شبابيك ملعب الوازيس بالدارالبيضاء، للحضور إلى القمة المحلية أمام القرش المسفيوي، والتي ستجرى يم الأحد.

ووحدت إدارة الرجاء الرياضي أثمنة التذاكر في 50 درهماً، في حين سيكون أيضاَ بإمكان الجماهير الحاصلة على بطاقات الاشتراك من متابعة اللقاء الرياضي.

وسبق لفريق الرجاء الرياضي الاكتفاء في مباريات سابقة بدخول فقط المشجعين الحاصلين على بطائق الانخراط، بالنظر إلى الطاقة الاستعابية المحدودة لمركب الأب جيكو، قبل أن تعود الإدارة لطرح التذاكر في لقاء أسفي.