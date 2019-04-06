العثماني: إصلاحاتنا الاستراتيجية لا تظهر نتائجها فورا.. في المدى المتوسط على الأقل

في لقاءه بخريحي إحدى المعاهد العليا بالدار البيضاء، مساء أمس الجمعة ، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن “الحكومة لديها أهداف واضحة، وهو أهم شيء”، وأضاف متسائلا، “لدينا أهدافا نسعى لتحقيقها، ببطء أو بسرعة؟، المهم نحن ذاهبون اليها”.

وقال أيضا، “نعرف الإصلاحات ذات الأولوية، وهي إصلاحات استراتيجية بعيدة المدى، نتائجها لا تظهر فورا وإنما على المدى المتوسط على الأقل”.

وأضاف العثماني، “بالنسبة للذين ينتقدون الأغلبية الحكومية لاختلافها، صحيح هناك اختلافات ولكن نحرص ألا تؤثر على العمل الحكومي، والأحزاب يمكن أن تختلف في الآراء، وعموما العمل الحكومي يسير بطريقة مقبولة”.

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وأوضح المتحدث أن للحكومة نقطط قوة ونقاط ضعف، مضيفا، “لازلنا لم نستطع كيف نحقق التقدم في عدد من الأوراش”.

وأضاف، “على المستوى الاقتصادي لدينا أهدافا واضحة، أولها تطوير هيكلة الاقتصاد الوطني لنعطي للصناعة دورا أكبر”.

وتابع، “مع الأسف منذ 15 السنة تراجع دور القطاع الصناعي، كان يشكل 24 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، واليوم نحن في 18 بالمائة ونسعى لنصل إلى 23 بالمائة في سنة 2021”.