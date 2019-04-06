جرائم الاسلاموفوبيا ترتفع بعد مجزرة نيوزيلندا

كشفت منظمة “تيل ماما” الحقوقية، التي تعنى بتوثيق جرائم الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا، أن الاعتداءات ضد المسلمين ارتفعت بنسبة كبيرة، عقب مجزرة نيوزيلندا.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، إيمان عطا، “إن تزايد نسبة الاعتداء يشير إلى أن البعض يرون المسلمين هدفاً مشروعاً للكراهية، ما يؤدي لبقائهم في دائرة التركيز”.

وكشفت المنظمة الحقوقية، أنها سجلت 95 جريمة كراهية، ما بين 15 مارس (تاريخ وقوع مجزرة كرايستشيرش) والـ21 من الشهر ذاته.

وأشارت المنظمة إلى أن عدداً من المسلمين في شمالي لندن، قدموا بلاغات عن اعتداءات لفظية وتهديدات تعرضوا لها منها حركات تحاكي إطلاق نار من سلاح، بالإضافة إلى تقليد أصوات العيارات النارية. كما شملت الاعتداءات توجيه عبارات كراهية للمسلمين، من بينها “أنتم تستحقون القتل بالسلاح”.