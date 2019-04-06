الإقالة تعصف بمدرب جديد خارج البطولة الوطنية

أعلن نادي شباب الريف الحسيمي، مساء أمس الجمعة، رسمياً إقالة مدربه بيدرو بنعلي، بسبب فشله في إخراج المجموعة من سلسلة النتائج السلبية التي تتخبط فيها المجموعة منذ دورات عدة.
وتمكن النادي الحسيمي من إيجاد صيغة انتفصال بالتراضي مع المدرب، الذي انسحب سابقاً من تدريب الفريق قبل عودته مجدداً لتولي زمام قيادة الفريق، إلا أن النتائج السلبية كان أخرها الهزيمة بسداسية أمام الوداد الرياضي، حسمت في إقالة بنعلي.
ويحتل حالياً شباب الريف الحسيمي الرتبة ما قبل الأخيرة، بسبورة ترتيب الأندية الوطنية المحلية، برصيد 21 نقطة، جمعها من 5 انتصارات و6 تعادلات منذ انطلاق الموسم الرياضي الجاري، في حين سقطت المجموعة في فخ الهزيمة خلال 11 مباراة، من أصل 22 خاضتها لحدود اليوم.
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