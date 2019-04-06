الناصيري: القنوات العمومية ترفض جيل الرواد.. وينصح الفنانين الشباب: احذروا.. يتم استغلالكم وإلحاق الضرر بصورتكم – فيديو

قال الفنان الكوميدي، سعيد الناصيري، في دردشة مع “اليوم24″، إن القنوات العمومية أصبحت ترفض الأعمال، التي يقدمها جيل الرواد، وهو ما جعله يتجه إلى “الويب” من أجل إنتاج سلسلة رمضانية، يحارب من خلالها هذا الإقصاء.

الناصيري، اعتبر أن المسؤولين في القنوات العمومية، أغلقوا أبوابهم في وجه جيل الرواد، وليس في وجهه فقط.

وأبرز الناصيري أنه يحضر لفيلم سينمائي جديد، يشارك فيه نجوم من المغرب، ومصر، سيكون بعنوان “أخناتون في مراكش”، وتحضر فيه المغنية خولة بنعمران، التي تعتبره بمثابة والدها، وهو أمر يشرفه، ويفتخر به، حسب تعبيره.

وأضاف الناصيري أن لقب “ابن الشعب” يجعله فخورا بنفسه، وكان سببا في عدوله عن قرار الابتعاد عن الميدان الفني، نتيجة الإقصاء، الذي يعانيه.

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ونفى الناصيري تهمة “مول الشكارة”، التي لاحقته سابقا، مبرزا أنه كان يحضر أعمالا تلفزية مقابل 3 مليون درهم، ويقتسم المبلغ مع الفنانين، الذين يشتغلون معه، عكس ما يحدث في الوقت الحالي، إذ وصل مقابل الأعمال التلفزية إلى 10 مليون درهم.

وحذر الناصيري فناني الجيل الجديد من استغلالهم في أعمال لا ترقى إلى المستوى المطلوب، معتبرا أن ذلك يلحق ضررا بصورتهم بشكل كبير، والمستفيد الأكبر على حسابهم هما شركات الإنتاج، والتلفزة.