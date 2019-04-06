طقس السبت.. أمطار قوية مع تساقطات ثلجية مهمة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا فوق كل من المرتفعات والهضاب وبداخل البلاد، فيما ستكون الأجواء غائمة مع نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية فوق مناطق طنجة، والريف، وغرب الواجهة المتوسطية، والسايس، واللوكوس.

وستمر سحب كثيفة مصحوبة بزخات مطرية متفرقة فوق وسط البلاد، والشمال، وهضاب الفوسفاط، وولماس، والأطلسين الكبير والمتوسط وشمال المنطقة الشرقية.

كما ستنزل بعض التساقطات الثلجية فوق قمم الأطلسين الكبير والمتوسط والهضاب العليا، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، وستهب من الشمال الغربي بالجنوب والمنطقة الشرقية، بينما ستهب من القطاع الغربي فوق كل من شمال ووسط المملكة.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 04 ودرجتين بالمرتفعات، وما بين 01 و04 درجات بالهضاب، وما بين 04 و10 درجات بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 08 و12 درجة بالسواحل، وستكون ما بين 12 و16 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستعرف درجات الحرارة العليا انخفاضا ملموسا، حيث ستتأرجح ما بين 03 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة بالهضاب الشرقية، وما بين 12 و18 درجة بالشمال، والوسط والمنطقة الشرقية، وما بين 18 و23 درجة بمنطقة سوس والجنوب الشرقي وستكون ما بين 22 و27 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان في المتوسط وبالبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين كاب سبارتيل وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان في باقي السواحل.