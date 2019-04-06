الطيبة الزعبية: وفاة شاب بعد أشهر من تعرضه لحادث

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الشاب محمد علي بيك زعبي (43 عاما) من بلدة الطيبة الزعبية مصرعه صباح اليوم، السبت، بعد أشهر من تعرضه لحادث طرق.

وكان الشاب قد تعرض لحادث طرق واحتراق الشاحنة التي كان يقودها في شهر آب/أغسطس من العام الماضي.

وأحيل الشاب حينها بحالة حرجة إلى المستشفى، وقد حاول الطاقم الطبي إنقاذ حياته إلا أن كافة المحاولات باءت بالفشل وأعلن عن وفاته متأثرا بجروحه الخطيرة.

هذا، وتخيم أجواء من الحزن على الطيبة الزعبية منذ انتشار النبأ المفجع.