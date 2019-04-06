مجد الكروم: إصابة شخص إثر إطلاق نار على محل تجاري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص في الخمسينات من عمره من مجد الكروم بجروح وصفت بأنها متوسطة، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في البلدة، صباح اليوم السبت.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن جناة أقدموا على إطلاق النار باتجاه محل تجاري قرب المدخل الشرقي لمجد الكروم، ما أسفر عن إصابة مواطن بجروح.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح في القسم السفلي من جسده.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

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هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح معالمها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه بالضلوع في الجريمة.

وشهدت مجد الكروم في الآونة الأخيرة تزايدا في آفة العنف وجرائم إطلاق النار التي استهدفت منازل ومؤسسات عامة وخاصة ومحلات تجارية.

وأعرب المواطنون عن استنكارهم نتيجة عدم شعورهم بالأمن والأمان، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها.