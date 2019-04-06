مدرب ليفربول يدافع عن قرار محمد صلاح!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، عن فخره بلاعبيه بعد هزيمة ساوثهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعانى ليفربول من صعوبات جمة في اللقاء، وتأخر بهدف مبكر، لكنه استعاد رباطة جأشه في الدقائق الـ10 الأخيرة على وجه التحديد ليخرج بفوز منحه الصدارة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب انتهاء اللقاء "كان فوزا مبهرا، أخبرت اللاعبين بأننا نملك عقلية جيدة فيما بيننا، كنا منظمين بشكل جيد، ومارسنا الضغط العالي، وتواجدنا في كافة أرجاء الملعب".

وأضاف "كل كرة تم إبعادها كانت بمثابة هجمة مرتدة، وتوجب علينا التأقلم على ذلك، سجلوا هدفا لطيفا، لم يكن دفاعنا من الطراز العالمي لكننا احتفظنا بهدوئنا".

وتابع "نعمل من أجل هذه اللحظات ولا ننتظرها، بعد التعادل 1-1 هاجمنا من جديد، هدأت المباراة ثم حسمنا الأمر من خلال هدفين من هجمتين مرتدتين".

ودافع كلوب عن نجمه محمد صلاح، الذي احتفظ بالكرة طويلا قبل التسجيل بمرمى ساوثهامبتون من وضع صعب بدلا من التمرير إلى زميله روبرتو فيرمينو.

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وقال المدرب "لم يتمكن من التمرير في لقطة الهدف، فقد كان عليه التقدم والتقدم والتقدم جاءت النهاية من الطراز العالمي، أنا سعيد جدا بالأداء، كنا نعرف أن الأمر سيكون صعبا، الفوز لم يأت بسهولة لكننا فعلنا ذلك".

وألمح كلوب إلى أن بعض اللاعبين شعروا بالإرهاق في المباراة، مضيفا "بعض اللاعبين يحتاجون للعلاج، الأداء لم يكن على أعلى مستوى لكن الأمر متعلق بالقتال".

وواصل "الناس يريدون منا أن نلعب مثل مانشستر سيتي، لا نستطيع ذلك، نلعب كرتنا الخاصة بنا، لدينا 82 نقطة الآن، وها أمر ضخم في دوري مجنون كهذا، الجميع ينتظرنا، أنا فخور جدا، إنه أمر مذهل".

وأردف المدرب الألماني "توجب علينا الظهور بحيوية أكبر، عانى ترينت ألكسندر أرنولد وجورجينيو فينالدوم من الضغط العالي طوال الموسم، دخل جوردان هندرسون للملعب ومنحنا العدوانية، وجدنا الطريق مجددا بعد ذلك".

وأكمل "يجب أن نجتهد للفوز وحينها تأتي اللحظة، لكن أهدافنا الثلاثة تم تسجيلها بطريقة جيدة، كان من الجيد رؤية نابي كيتا يسجل أول هدف لجعل ساوثهامبتون يدرك أن الأمور لن تكون سهلة، ثم سيطرنا أكتر".

وأشار كلوب إلى صعوبة الموسم الحالي بالقول "إنه عام صعب على الجميع، تحتاج لجمع من 70 إلى 75 نقطة للتأهل إلى دوري الأبطال، وأكثر من 90 نقطة لإحراز اللقب، نحن في السباق وهذا أمر جيد".