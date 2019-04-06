انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن بوست: سلوك بن سلمان المستفز يُضعف ترامب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 6 أبريل 2019 11:56 صباحاً - قالت صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية إن مواصلة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أفعاله المستفزة تجعل الرئيس دونالد ترامب يبدو ضعيفاً وخجولاً.

وتابعت الصحيفة في افتتاحيتها، أن "بن سلمان أرسل رسالة لا لبس فيها للجميع، مفادها أنه لن يتأثر بردِّ الفعل الدولي الغاضب على معاملته نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من المعارضين".

وأضافت: "فمع استمرار محاكمة 11 شخصاً من النشطاء، اعتقلت القوات السعودية 12 شخصاً آخرين يوم الخميس الماضي (4 أبريل الجاري)، بينهم مواطنان أمريكيان، وهو الأمر الذي لا يمكن تفسيره إلا بأنه استفزاز متعمد".

الصحيفة رأت أن "ولي العهد يريد أن يقول للعالم وللكونغرس الأمريكي خصوصاً، إن الاعتراضات على مقتل الصحفي جمال خاشقجي وتعذيب النساء لن تجد عنده سوى الأذن الصمَّاء، وربما كان سبب ذلك غياب موقف ترامب وربما دعمه له".

وأضافت أن الاعتقالات الجديدة استهدفت كُتاباً وصحفيين وأكاديميين دعموا حركة الإصلاحات التي نادت بها النساء المعتقلات، ومن بينهم صلاح الحيدر، ابن عزيزة اليوسف التي اعتُقلت العام الماضي، بسبب نشاطها في مجال حقوق المرأة، وهو يحمل الجنسية الأمريكية، واعتُقل كذلك الكاتب والطبيب بدر الإبراهيم، وهو أيضاً يحمل الجنسية الأمريكية بالإضافة إلى السعودية.

الصحيفة ذكرت في افتتاحيتها، أن واحدة من المعتقلات كانت حاملاً، وهي الكاتبة خديجة الحربي، وزوجها تُمر المرزوقي، بالإضافة إلى أنس المزروعي، الذي كان كل تهمته محاضرة جامعية ذكر فيها أسماء السجينات.

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وكانت السلطات السعودية قد أفرجت عن عزيزة اليوسف وامرأتين أخريين مؤقتاً الأسبوع الماضي، ورافقت ذلك تقارير تفيد بأن النساء الأخريات سيُفرَج عنهن، ولكن بدلاً من ذلك، تقول الصحيفة، اختار النظام مضاعفة عمليات القمع.

المعتقلون الجدد، بحسب "الواشنطن بوست"، عكس المعتقلين السابقين، ليسوا من المشهورين ولا يُعرف لهم أي نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يشكلون أي تهديد للنظام السياسي، ولكن يبدو أن الغرض الوحيد من اعتقالهم هو ردع أي دعم دولي للناشطات اللائي سعين إلى إصلاحات متواضعة، مثل السماح للمرأة بالسفر دون إذن أحد أقربائهن من الذكور.

وترى الصحيفة أن استهداف بن سلمان اثنين من المواطنين الأمريكيين يمثل ردّاً على الكونغرس الذي أصدر قراراً نص على إنهاء تدخُّل الولايات المتحدة في الحرب الأهلية باليمن.

وتضيف الصحيفة: إن "قرار إنهاء دعم السعودية في حرب اليمن قرار صحيح؛ فقد أدت تلك الحرب إلى آثار كارثية إنسانية؛ حيث وثَّق محققو الأمم المتحدة جرائم حرب محتملة ارتكبها الطيران السعودي باستخدام ذخيرة أمريكية، ولكن لا يبدو أن هذا القرار يمكن أن يكون ذا تأثير، خاصة في حال نقضه الرئيس ترامب".

"واشنطن بوست" أكدت أن "بن سلمان لم يتحمل أي شيء عن انتهاكه حقوق الإنسان، رغم أن عملياته القمعية تتجاوز أي مرحلة من مراحل القمع في السعودية منذ عقود".

وتابعت: "لقد تفاخر ترامب بسجله الخاص بإطلاق سراح أمريكيين مسجونين ظلماً في الخارج، ولكن لم يكن لديه ما يقوله عن اعتقال السعوديَّين الأمريكيَّين".

وتختم بالقول: إن "محمد بن سلمان ولي العهد السعودي البالغ من العمر 33 عاماً، وكما فعل في حالة خاشقجي، فإنه بتصرفاته يجعل رئيس الولايات المتحدة يبدو خجولاً وضعيفاً".