شكرا لقرائتكم خبر عن تونس .. تمديد حالة الطوارئ لمدّة شهر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت تونس تمديد حالة الطوارئ لمدّة شهر ابتداء من اليوم ، وذلك بعد مناقشة الأمر خلال اجتماعات مجلس الأمن القومي التونسي الذي أشرف عليه الرئيس الباجي قائد السبسي.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية ، في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية ، إن المجلس استعرض كذلك تطوّرات الأوضاع الأمنيّة المحليّة والإقليميّة والدوليّة، وخاصة مستجدّات الوضع في ليبيا.

يذكر أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي كان قد قرر في 6 مارس الماضي التمديد في حالة الطوارئ بكامل تونس لمدة شهر واحد، ابتداء من يوم 7 مارس إلى 5 ابريل الحالي، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.