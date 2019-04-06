طهران تهدد واشنطن باعتبار العسكريين الأميركيين "إرهابيين"

هددت لجنة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، السبت، باعتبار العسكريين الأميركيين "إرهابيين" في حال أدرجت أميركا الحرس الثوري الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية".
وقال رئيس اللجنة حشمت الله فلاحت بيشة، في تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إنه "في حال إدراج الحرس الثوري في القائمة الأميركية للمجموعات الارهابية فاننا سندرج العسكريين الاميركيين ضمن قائمة الارهاب".
يشار إلى أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أفادت، في وقت سابق من اليوم السبت، بأن الإدارة الأميركية تعتزم إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية".
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