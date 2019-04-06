لافروف يبحث التعاون المشترك مع نظيره المصري بالقاهرة السبت

يعقد وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف صباح اليوم السبت، جلسة مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري خلال زيارته للقاهرة والتي تستغرق يومين، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة الخارجية المصرية عقب الاجتماع.

وأعلنت الخارجية الروسية أن سيرجي لافروف، سيتوجه إلى مصر والأردن في زيارة عمل خلال الفترة من 5-7 أبريل الجاري، مشيرة إلي أنه سيناقش في مصر استئناف الرحلات بشكل كامل بين روسيا ومصر، والانتهاء من العمل المشترك للمتخصصين الأمنيين في مطاري الغردقة وشرم الشيخ.

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن لافروف سيلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيجري محادثات مع وزير الخارجية سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن زيارة وزير الخارجية إلى القاهرة، تهدف إلى مناقشة تنفيذ الاتفاقيات التى تم التوصل إليها فى اجتماعات رفيعة المستوى، مع اهتمام خاص للمشاريع الاقتصادية المشتركة.

وأوضحت زاخاروفا، أن زيارة لافروف إلى مصر تأتى خلال جولة تستغرق 3 أيام، تشمل الأردن، من أجل عقد اجتماعات مع قادة البلدين، وكبار الدبلوماسيين.

وأضافت أنه من المتوقع أن يعقد وزير الخارجية الروسى اجتماعًا مع أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفى الأردن يلتقى الملك عبدالله الثانى بن الحسين.

وشددت زاخاروفا على أن الأزمات الإقليمية تأتى على رأس المباحثات، وعلى رأسها تطور الوضع فى ليبيا وسوريا، بالإضافة لبحث سُبل التعاون فى مكافحة الإرهاب، والعديد من المجالات المشتركة بين روسيا والقاهرة وعمّان.