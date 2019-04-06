العراق يعلن مقتل المشرف العام على معسكرات داعش جنوبي الأنبار

أعلنت الشرطة العراقية، السبت، مقتل الإرهابي هباد أبوعائشة، أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي والمعروف بـ"الناقل العام للمعسكرات" في التنظيم.

وقال الفريق هادي رزيج، قائد شرطة محافظة الأنبار العراقية، السبت، لوسائل إعلام محلية، إن الإرهابي أبوعائشة لقي مصرعه في هجمات تشنها قواته ضد فلول التنظيم.

وأوضح أن قواته تمكنت من القضاء على الإداري العام والناقل لمعسكرات داعش، في اشتباكات بصحراء قرب بحيرة الرزازة جنوبي محافظة الأنبار.

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وأضاف زريج: "نفذت قيادة شرطة الأنبار ممثلة في الفوج التكتيكي الخاص وقسم العمليات، واجباً مشتركاً أسفر عن مقتل الإرهابي سليمان أحمد مضغن الملقب بهباد أبوعائشة".

وتولى الإرهابي أبوعائشة مهمة نقل مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي طوال فترة سيطرة التنظيم على مناطق بسوريا والعراق.

ويواجه تنظيم داعش الإرهابي تهم ارتكاب جملة من الانتهاكات كالإعدام الجماعي والاغتصاب والخطف والهجمات التي نفذها خلال أكثر من 4 سنوات على أراضٍ شاسعة في سوريا والعراق.

واستسلم الآلاف من الإرهابيين خلال الهجوم الأخير الذي شنته قوات سوريا الديمقراطية على جيب التنظيم الأخير في بلدة الباغوز، الواقعة شرق سوريا؛ وأُعلن القضاء على دولة داعش المزعومة في إثر ذلك لكن لا تزال التحذيرات من مخاطر عناصره قائمة.