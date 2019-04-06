انتقاد الصين.. سلاح انتخابي في دول جنوب شرق آسيا

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الشكوك المتزايدة من دول جنوب شرق آسيا تجاه مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، تنذر بزيادة التوتر في المنطقة في إطار حرب بكين التجارية مع الولايات المتحدة

في ظل الصراع الصيني الأمريكي المحموم اقتصاديا وسياسيا، والذي ينعكس على أرض الواقع في الحرب التجارية بينهما، تسعى الصين لإعادة الاتزان لعلاقاتها بجوارها الإقليمي المتمثل في دول جنوب شرق آسيا، وتستضيف بكين في وقت لاحق من هذا الشهر ثاني جلسات مبادرة "الحزام والطريق" التي دشنتها بكين عام 2017 لإعادة إحياء طريق الحرير القديم، لكن ذلك يأتي وسط مخاوف وشكوك عديدة تحيط بالمبادرة وشروط التمويل الذي تقدمه للمشروعات في الدول المختلفة، وتسعى الصين في نسخة هذا العام إلى إصلاح تلك المبادرة ومعالجة قضاياها الأكثر إلحاحا لنزع فتيل الانتقادات من قبل شركائها.

وذكر تحليل أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن العداء للصين أصبح ورقة انتخابية رابحة في دول مختلفة في جنوب شرقي القارة الآسيوية، وأن سياسة بكين التقليدية التي تتمثل في كسب الأصدقاء في محيطها الآسيوي بدأت تفقد بريقها. ويقول التحليل إن نفوذ وقوة الصين ينقلبان ضدها كلما ازدادت قربًا من سعيها لتكون قوة

وذكر تحليل أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن العداء للصين أصبح ورقة انتخابية رابحة في دول مختلفة في جنوب شرقي القارة الآسيوية، وأن سياسة بكين التقليدية التي تتمثل في كسب الأصدقاء في محيطها الآسيوي بدأت تفقد بريقها. ويقول التحليل إن نفوذ وقوة الصين ينقلبان ضدها كلما ازدادت قربًا من سعيها لتكون قوة عظمى. وفي الوقت الذي سيعقد فيه الرئيس الصيني شي جين بينج المؤتمر الثاني لمبادرة "الحزام والطريق"، نهاية الشهر الجاري، يقول التحليل إن هناك شكوكًا متزايدة من قبل بعض دول جنوب شرق آسيا تجاه سياسة شي التي تنذر بزيادة التوتر في المنطقة، في إطار حربها التجارية مع الولايات المتحدة. وينقل التحليل عن "أنويتا باسو" المحللة الاقتصادية في مجلة "الإيكونوميست" البريطانية قولها "إن العديد من الدول ستتوخى الحذر بشأن عدم شفافية شروط تمويل الاتفاقات التي ستعرض ضمن المؤتمر". الصين تطمئن أوروبا بشأن طريق الحرير وحسب التحليل، فإن بكين ستكون قلقة جدًا من تصاعد النبرة العدائية تجاهها، خصوصا أن الاستثمارات والروابط الصينية أصبحت موضوعًا انتخابيًا يسبب الحرج. في إندونيسيا مثلا، يبدو أن الرئيس الحالي جوكو ويدودو يحاول إبعاد بلاده عن الصين، فقد قلل من أهمية المشروعات التي تمولها الصين في بلاده. Advertisements ووفقا للتحليل فقد ذكر المتحدث الرسمي باسمه في الأسبوع الماضي أنه ليس صحيحا أن الرئيس ويدودو لديه تفضيل خاص للمشروعات الممولة من بكين. ويقول التحليل إن تراجع ويدودو عن المشروعات الصينية، جاء بعد أن أصبح الموضوع ورقة رابحة بيد المعارضة وعاملا رئيسيا في هجوم مرشحها في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 17 أبريل الجاري، الجنرال السابق "فرابو سوبيانتو" على الحكومة. وتضيف أنويتا باسو: "على مدى فترة الحملات الانتخابية كان الخطاب المعادي للصين في تصاعد، ومنذ فترة طويلة تعاني الجالية الصينية في إندونيسيا من التمييز لسيطرتها على كميات كبيرة من الثروة، واستخدم سوبيانتو الموضوع للتشكيك في ولاء الرئيس الحالي لأمته". ووفقا للبنك الدولي فإن الصين هي الشريك التجاري الأكبر لإندونيسيا وتقدر قيمة التبادل التجاري بين البلدين بـ10 مليارات دولار، وخلال فترة حكم الرئيس ويدودو انضمت إندونيسيا للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومقره في بكين. وقامت الصين بتمويل مشروعات كبرى للبنية التحتية في إندونيسيا وأبرزها خط السكة الحديد فائق السرعة الذي يربط العاصمة جاكرتا بمدينة باندونج عاصمة إقليم "غرب جاوة". وغير بعيد عن جاكرتا يقول التحليل إنه بينما كانت الاستثمارات الصينية عاملا في فوز مهاتير محمد برئاسة وزراء ماليزيا، إلا أن الرجل صاحب الـ93 عاما التزم بالعهود التي قطعها قبل انتخابه، وصار أكثر صرامة تجاه الصين منذ أن تم انتخابه في مايو الماضي. اليابان تحظُر شركات صينية.. وبكين تحذر ولم يقتصر الأمر على إندونيسيا وماليزيا، ففي جزر المالديف تعرض عبد الله يامين الرئيس السابق للبلاد، الذي كان قد خسر انتخابات 2018 للهجوم الحاد في أثناء الانتخابات بسبب علاقته الوثيقة ببكين. واتهمه الرئيس الأسبق محمد نشيد بتسهيل استيلاء الصين على أراضي البلاد، وتعهد نشيد خلال حملته الانتخابية، بإنهاء "استعمار الصين" للبلاد وإعادة التفاوض حول القروض مع بكين. بدورها تقول الصين ردا على تلك المزاعم إنها تتعرض لمعايير مزدوجة، وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية في سبتمبر الماضي: "إنه من غير المعقول أن تكون الأموال القادمة من البلاد الغربية محل ثناء ومديح، بينما إذا جاءت من الصين تكون شرا وفخا".

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