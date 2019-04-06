انت الان تتابع إيران والانتخابات.. دوافع نتنياهو لزيارة روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أحد أهداف نتنياهو من زيارة روسيا يكمن في تقديم نفسه كرجل دولة ذي علاقات دبلوماسية واسعة بعكس منافسه في الانتخابات الجنرال المتقاعد "بيني جانتز"

قبيل الانتخابات الإسرائيلية التي ستنطلق في التاسع من أبريل الجاري، والتي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادة انتخابه فيها، طار نتنياهو إلى موسكو الأربعاء الماضي لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تأتي هذه الزيارة بعد أسبوع من زيارته الولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثم استقباله للرئيس البرازيلي جير بولسونارو في القدس في وقت سابق هذا الأسبوع، وتعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى موسكو هي الثانية خلال 3 أشهر، بعدما كانت الأولى في بداية شهر فبراير الماضي.

وكان نتنياهو قد أعلن قبل وصوله لموسكو أنه سيناقش مع الرئيس الروسي الأوضاع في سوريا، والتعاون المشترك بين البلدين. ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية عن نتنياهو قوله: "سنناقش الأحداث في سوريا، والتنسيق العام والخاص بين كلا الجيشين". وأضاف: "لقد نجحت في ضمان حصولنا على حرية الحركة في التعامل مع الجيش

وكان نتنياهو قد أعلن قبل وصوله لموسكو أنه سيناقش مع الرئيس الروسي الأوضاع في سوريا، والتعاون المشترك بين البلدين.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية عن نتنياهو قوله: "سنناقش الأحداث في سوريا، والتنسيق العام والخاص بين كلا الجيشين".

وأضاف: "لقد نجحت في ضمان حصولنا على حرية الحركة في التعامل مع الجيش الروسي في سوريا، في حال تمكنت إيران من ترسيخ وجودها في سوريا، لن نتمكن حتى من مقارنة نتائج التهديد الناتج عنها بالتهديد الناتج عن المتطرفين في غزة".

وقالت الصحيفة ذاتها إن روسيا تحاول أن تبقى في المنتصف بين إسرائيل وإيران، وتظهر كصديقة للجانبين، بينما تنقل الصحيفة عن تقارير للمخابرات الإسرائيلية قلقها من تسليم روسيا قاعدة اللاذقية البحرية التي تسيطر عليها لإيران والذي سيجعل لطهران موطئ قدم خطير على البحر المتوسط، على حد تعبير الصحيفة.

نتنياهو: لن نقبل بإدخال صواريخ إيرانية إلى سوريا

بينما قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن هدف نتنياهو الأول من الزيارة هو تأكيد نتنياهو لبوتين أن إسرائيل لن تسمح لإيران بتحويل سوريا إلى قاعدة عمل ضدها، وكذلك لمشاركة بوتين خطة العمل الإسرائيلية العامة حتى لا تتفاجأ موسكو إذا ما تحركت إسرائيل، حسب الصحيفة.

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وأضافت الصحيفة أن ثاني أهداف نتنياهو من الزيارة يكمن في تقديم نفسه رجل دولة ذا علاقات دبلوماسية واسعة بعكس منافسه في الانتخابات الجنرال المتقاعد "بيني جانتز"، وباقي خصومه الذين يتعاملون مع الأمور السياسية الصغيرة، على حد تعبيرها.

وبخصوص التكهنات حول خطة تسوية إسرائيلية يمكن أن تُطرح في الاجتماع، كان الناطق باسم الرئاسة الروسية "دميتري بيسكوف" قد صرح قبل يوم من الزيارة "في حال تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال لقائه مع الرئيس غدا بخطة حول التسوية في سوريا فإننا سوف نقوم بدراستها ومناقشتها"، بعد أن كان قد نفى قبل أيام وجود خطة للتسوية.

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بدورها نشرت شبكة "روسيا اليوم" نقلا عن "كوميرسانت" الروسية أن نتنياهو يسعى للحصول على هدية انتخابية من موسكو، وأضافت الصحيفة: "لم يكن نتنياهو ليأتي إلى موسكو في هذا الوقت لولا مراهنته على مفاوضات ناجحة تمنحه انتصارا انتخابيا مهما".

وقالت الصحيفة كذلك إن نتنياهو يستعرض قدرته على تكوين صداقات بالإضافة إلى قدرته على التأثير على السياسيين، مشيرة إلى أنه يطمح إلى محاولة كسب أصوات الناخبين الإسرائيليين من أصل روسي.

ونقلت الصحيفة عن خبراء إسرائيليين، قولهم إن "الهدف ليس توقيع وثيقة لتعزيز التنسيق العسكري؛ بل إدراك حقيقة موقف موسكو من إيران، ونتنياهو سيكون قادرا على تفسير الإعلان عن توافق في الآراء، بشأن آلية للتنسيق الأمني والعسكري كـ(ضوء أخضر) من موسكو لإسرائيل، كي تستمر في ضرباتها ضد سوريا".

روسيا تُسلم إسرائيل رفات الجندي المفقود منذ 1982

كانت روسيا قد أعلنت الأسبوع الماضي أن قوات خاصة تابعة لها في سوريا عثرت على رفات الجندي الإسرائيلي المفقود منذ عام 1982 في أثناء معركة مع القوات السورية إبان الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، وتم نقل رفاته ليدفن بإسرائيل قبل عدة أيام.

وجدير بالذكر أن اللقاء بين نتنياهو وبوتين يعد الخامس عشر بينهما منذ 2015.