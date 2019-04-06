مجلة ألمانية: تركيا مملكة الإرهاب وممر عبور الدواعش

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قالت مجلة "دير شبيجل" الألمانية واسعة الانتشار في ألمانيا وأوروبا، إن تركيا مملكة الإرهاب في العالم وهي الممر المثالي لمرور الدواعش. وأفادت، بأن فريق من دير شبيجل قام بعملية بحث استقصائية وعثر خلالها على "وثائق رسمية" تثبت أن تركيا كانت "دولة العبور المثالي بالنسبة إلى الإرهابيين". وكشفت المجلة عن هذه المعلومات بعد حصولها على أدلة رسمية عبارة عن صندوق بأكمله يحتوي على آلاف الوثائق، حول دور تركيا في تسهيل أكثر من 100 جواز سفر لأتباع تنظيم داعش الإرهابي من 21 دولة وأسرهم.

بما في ذلك "بعض الألمان والعديد من إندونيسيا وروسيا وتونس، ولكن أيضا من دول غير متوقعة مثل ترينيداد وتوباغو وجنوب أفريقيا وسلوفينيا".وأوضحت المجلة الألمانية أن الشيء المشترك بين كل جوازات السفر هذه هو ختم واحد على الأقل لدخول تركيا "وأحيانا أكثر من ختم بل وثلاثة أختام دخول.وقال موقع شبيجل أون لاين إن

بما في ذلك "بعض الألمان والعديد من إندونيسيا وروسيا وتونس، ولكن أيضا من دول غير متوقعة مثل ترينيداد وتوباغو وجنوب أفريقيا وسلوفينيا". وأوضحت المجلة الألمانية أن الشيء المشترك بين كل جوازات السفر هذه هو ختم واحد على الأقل لدخول تركيا "وأحيانا أكثر من ختم بل وثلاثة أختام دخول. Advertisements وقال موقع شبيجل أون لاين إن "كثير من هذه العناصر حضرت إلى مملكة الإرهاب وأقاموا لفترة قصيرة فيها، وبعد شهرين أو ثلاثة أشهر غادروا مرة أخرى لتجنيد أشخاص أكثر في بلادهم والعودة مرة أخرى". وأضافت المجلة: "بيد أن جوازات السفر ليس بها خروج من تركيا، مما يعني أنهم لم يغادروا أبداً تركيا رسميا، فهؤلاء إما عبروا الحدود إلى سوريا من مناطق أقل مراقبة أو أنهم ذهبوا إلى هناك عبر عمليات تهريب". اقرأ أيضًا: اتفاق مصري أمريكي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

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