إيران: سندرج جيش أمريكا على قائمتنا للإرهاب!

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

قال عضو كبير في البرلمان الإيراني اليوم السبت إن إيران قد تدرج الجيش الأمريكي على قائمتها للإرهاب إذا أدرجت واشنطن الحرس الثوري على قائمتها.

وكان ثلاثة مسؤولين أمريكيين قالوا لرويترز إن من المتوقع أن تصنف الولايات المتحدة الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية،لتصبحأول مرة تصنف فيها واشنطن جيش دولة أخرى على أنه منظمة إرهابية.

وقال حشمت الله فلاحت بيشه رئيس اللجنة الأمنية الوطنية في البرلمان على تويتر “إذا تم إدراج الحرس الثوري على القائمة

الأمريكية للجماعات الإرهابية، فسنضع جيش هذه البلد على قائمتنا للإرهاب مع داعش.