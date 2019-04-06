مجلة أمريكية: قطر تمثل ثغرة لتحالف "الشرق الأوسط الإستراتيجي"

الخليج 365

أكدت مجلة أمريكية، إن قطر تمثل ثغرة كبيرة بالنسبة لتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي، وقواته العسكرية متعددة الجنسيات، عبر دعمها لإيران والجماعات الإرهابية في المنطقة.

وعدت مجلة «ناشيونال ريفيو»، في تقرير لها، تشكيل تحالف من الدول العربية بقوة عسكرية متعددة الجنسيات لردع عدوان إيران، والإرهاب، والتطرف، فكرة جيدة من الناحية النظرية. وأشارت إلى أنه بوجود مصالح وتهديدات مشتركة يمكن لمثل هذا التحالف تحقيق النجاح، والمثال الواضح لذلك، هو حلف الناتو، الذي كان موحداً في مهمته على مدار عقود لمنع الاتحاد السوفييتي من التسبب بمشكلات.

واشارت المجلة إلى أن ثمة تساؤلات حول ما يمكن أن يحدث إن لم تكن إحدى دول التحالف تنظر للتهديدات بشكل مختلف، بل وتشترك بنشاط في تقويض الدول الأعضاء.

وأكد التقرير أن الصيغة الأخيرة لتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي من المفترض أن تكون عبارة عن خليط من القوات، بما في ذلك الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي «السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، عمان، وقطر»، إضافة إلى مصر والأردن.

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وأوضحت المجلة، في تقريرها، أنه عند إمعان النظر في الدول الأعضاء المتبقين، سنجد آراءً متباينة واسعة النطاق بشأن المخاطر التي تشكلها إيران وجماعة الإخوان الإرهابية، لافتة إلى الدعم الذي تقدمه قطر للجماعة في الخارج من أجل تقويض الدول الأعضاء في التحالف، وتوطيد علاقتها مع طهران.

وتسببت متابعة قطر لتلك السياسات الخبيثة -وغيرها من السلوكات المثيرة للمشكلات- بخلق ضغائن إقليمية لدرجة أن دول التحالف الاستراتيجي قطعت العلاقات معها في مرحلة، ما ولا تزال على خلاف مع نظام الحمَدين الحاكم في الدوحة.

وأشعلت قطر لهيب الاضطرابات بجميع جهات الصراعات العربية بتمويلها منقطع النظير للمنظمات المتطرفة، ودعمها السياسي لها، كما قدمت الدعم لمنظمات مثل طالبان وغيرها، إضافة إلى جماعة الإخوان الإرهابية، إلى جانب استخدامها شبكتها الإعلامية «الجزيرة» كبوق عالمي للدعاية المتطرفة.

وأشارت «ناشيونال ريفيو» إلى أنه كما تعرض السياسات التركية مفهوم الناتو حول دفاع مشترك للخطر، يشكل الدور القطري نقطة الضعف في «تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي».