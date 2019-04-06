رئيس البرلمان: الجيش يحرر ليبيا من الإرهابيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيما ناشد أغلب دول العالم الأطراف المتصارعة بضبط النفس في ليبيا، امتدح رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة «العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة من أجل تحرير كافة المدن والمناطق الليبية من الإرهابيين والمتطرفين، ومن يهددون أمن وسلامة الوطن والمواطنين».

ودعا صالح في بيان نقلته بوابة الوسط الليبية «كافة المواطنين لدعم تحركات قوات الجيش والالتفاف حول أبنائهم من منتسبي المؤسسة العسكرية ودعمهم والوقوف معهم، لبسط الأمن في كافة المناطق والمدن التي تدخلها قواتنا المسلحة».

وأكد صالح لـ «أهلنا في المنطقة الغربية بأن القوات المسلحة لا تستهدف أحدا سوى الإرهابيين والمتطرفين، وأن قواتنا تمد أيديها لكل أبناء الشعب الليبي»، واعتبر «الهدف من العمليات، بسط أمن الوطن والمواطن، وفرض القانون عبر الأجهزة القضائية وليس لتقييد الحريات أو سلبها».