بريطانيا تطلب إرجاء خروجها من الأوروبي إلى 30 يونيو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في خطاب وجهته لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أمس، تمديد مهلة إرجاء خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي «بريكست» حتى 30 يونيو المقبل.

وكتبت ماي في خطابها أنه بالموافقة على تمديد إضافي، يستطيع النواب البريطانيون أن يحاولوا مرة أخرى تمرير اتفاق الانسحاب الذي تم التفاوض عليه مع الاتحاد الأوروبي، وقالت:» إنها تسعى إلى اتفاق مع حزب العمال البريطاني المعارض لضمان الموافقة على الصفقة».