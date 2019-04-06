غصن بعد تمديد احتجازه: ما يحدث تعسفي ومشين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ طوكيو

أعطت محكمة يابانية أمس، الضوء الأخضر لاحتجاز رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن «65 عاما»، في أعقاب إعادة إلقاء القبض عليه بسبب ما يزعم من تورطه في مخالفات مالية.

وذكرت محكمة طوكيو الجزئية أنها قررت السماح لممثلي الادعاء باحتجاز غصن حتى 14 أبريل، ويمكن أن يطلب ممثلو الادعاء من المحكمة تمديد الاحتجاز عشرة أيام أخرى.

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وكان ممثلو الادعاء قد طلبوا أمس إلقاء القبض على غصن، بعد يوم من احتجازه بسبب مزاعم جديدة بأنه مسؤول عن تكبد شركة «نيسان» لخسائر قيمتها خمسة ملايين دولار، ووصف غصن إلقاء القبض عليه للمرة الرابعة بأنه «مشين وتعسفي».

وتم توقيف غصن، الذي كان رئيسا لتحالف رينو- نيسان- ميتسوبيشي موتورز، للمرة الأولى في 19 نوفمبر، ووجهت له اتهامات بارتكاب مخالفات مالية وخيانة الأمانة، وجاء إلقاء القبض عليه أمس الأول بعد نحو شهر من إطلاق سراحه بكفالة من مركز الاحتجاز في طوكيو أوائل مارس الماضي، بعد قضاء 108 أيام في السجن.

وقال محامي غصن، جونيشيرو هيروناكا أمام مؤتمر صحفي أمس الأول، إن اعتقال متهم جرى الإفراج عنه بكفالة هو أمر «مشين ولا ينبغي حدوثه في دولة متحضرة».