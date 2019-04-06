لقاء بين ميركل وأوباما بعيدا عن الإعلام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

استقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في برلين لتبادل الآراء، دون أن يسمح للصحفيين بمتابعة اللقاء.

وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية «إن المحادثات ركزت على العلاقات عبر الأطلسي بين برلين وواشنطن، والتي ساءت بوضوح عقب تولي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة، وتطور نوع من الصداقة السياسية بين ميركل وأوباما خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة على مدار ثماني سنوات، رغم انتماء كليهما إلى تيار حزبي مختلف».