إدانة خمسة سوريين في قضية إضرام النار بمسجد بألمانيا

دبي - بواسطة محمد فارس أدانت محكمة محلية بجنوب ألمانيا ثلاثة شبان سوريين من أصل كردي بعد ثبوت تهمة إضرام النار في مسجد تركي بمدينة أولم بولاية بادن ـ فورتمبورغ بجنوب غرب البلاد. وحكمت المحكمة بالسجن لفترات متفاوتة على كل المتهمين في القضية. © picture-alliance/dpa/R. Zwiebler Provided by Deutsche Welle

قضت محكمة إقليمية جنوبي ألمانيا بالسجن لعدة أعوام على ثلاثة شبان سوريين من أصل كردي بتهمة تعمد إضرام حريق في مسجد تركي بمدينة أولم بولاية بادن-فورتمبرغ جنوب غرب البلاد.

وقضت المحكمة الإقليمية بالولاية اليوم الجمعة (الخامس من نيسان/إبريل 2019) بالسجن لمدة ثلاثة أعوام، وثلاثة أعوام وتسعة أشهر، وكذلك خمسة أعوام وستة أشهر بحق الشبان الثلاثة بتهمة الشروع في القتل ومحاولة إضرام حريق متعمد.

وأوضح كبير القضاة فولفجانغ ترزنرايتر أن الدافع وراء الهجوم، كان لفت الانتباه إلى أزمة الأكراد بمدينة عفرين شمالي سوريا، وكذلك الاحتجاج على العملية التي قام بها الجيش التركي هناك، لافتا إلى أن المتهمين لم يبالوا باحتمالية وفاة أشخاص هناك إثر ذلك.

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إعادة تشغيل الفيديو التالي قبل جولة الحسم.. مرشحا الرئاسة في أوكرانيا يخضعان لاختبار الكشف عن المخدرات أجرى الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو ومنافسه على مقعد الرئاسة الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة اختبارات الكشف عن المخدرات والكحول قبل جولة الإعادة الانتخابية المقرر إقامتها يوم 21 أبريل-نيسان المقبل. وتحدى زيلينسكي بوروشينكو أن يجري الاختبار غير الإلزامي عبر منشور على فيسبوك تحدى فيه أيضاً الرئيس الحالي لعقد مناظرة مباشرة بالملعب الأولمبي في العاصمة كييف. وقبِل بوروشينكو التحدي إلا أن موعد المناظرة لم يتم تحديده حتى الآن. وقال بوروشينكو للصحفيين عقب الاختبار إنه سيسعى إلى جعله إلزامياً على كافة المرشحين المستقبليين في حال إعادة انتخابه. وخرج زيلينسكي من الاختبار مبتهجاً كعادته وسخر قائلاً: أخذوا مني (عينة) دم ولكن الحمد لله لدي الكثير منه". وحقق زيلينسكي، الذي لا يملك أي خبرة سياسية سابقة، مفاجأة مدوية بحصده أكثر من 30% من أصوات الناخبين خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأوكرانية بينما حل بوروشينكو في المركز الثاني دون أن يحسم أي منهما أغلبية الأصوات المطلوبة لإعلانه فائزا بالرئاسة. إقرأ أيضاً: فرز الأصوات يؤكد تقدم الممثل الكوميدي زيلينسكي في الانتخابات الأوكرانية تحدي بين الرئيس الأوكراني والممثل الكوميدي الذي اكتسحه في الانتخابات الأخيرة Euronews (Ar)

شاهد: ألسنة اللهب في سماء ملبورن الأسترالية إثر حريق شبّ في مصنع نفايات شب حريق مهول في أحد مصانع جمع وتخزين النفايات في ميلبورن بأستراليا استدعى تدخل 100 عنصر من رجال الإطفاء وقد أدى الحريق إلى حدوث انفجارات وتصاعد دخان كثيف غطى سماء ميلبورن. وقد قام رجال الإطفاء بإخلاء الشركات المحاورة فيما أُبلغ السكان بضرورة أن يلزموا منازلهم وإبقاء النوافذ مقفلة. وأفادت وسائل إعلام أسترالية أن الشركة المعنية قد سحب منها تصريح جمع وتخزين النفايات الصناعية الخطيرة بعد أن اكتشفت السلطات المعنية بحماية البيئة أن الشركة قد قامت بتخزين كميات نفايات أكبر من الكميات المسموح بها قانونا. وقد صرح مصدر مسؤول أن إخماد أن الحريق قد يستغرق عدة أيام فيما لم تعرف بعد أسباب الحادث الذي لم يخلف إصابات لحسن الحظ. Euronews (Ar)

ويكيليكس: الإكوادور تستعد لترحيل أسانج خلال ساعات أو أسابيع بعد أكثر من ست سنوات قضاها جوليان أسانج كلاجئ بسفارتها في العاصمة البريطانية لندن، تستعد الإكوادور لترحيل مؤسس موقع ويكيليكس في ظرف "ساعات إلى أسابيع". وأعلن حساب ويكيليكس على موقع تويتر نقلاً عن "مسؤول رفيع المستوى" أن تحقيق الموقع في اتهامات فساد تطال رئيس الإكوادور لينين مورينو استُخدمت كذريعة لترحيل أسانج. وأضافت تغريدة ويكيليكس أن حكومة الإكوادور توصلت مع نظيرتها البريطانية لاتفاق على ترحيل أسانج قبل نشوب ازمة تحقيقات الرئيس. وفي خطاب عبر تلفزيون الإكوادور يوم الثلاثاء الماضي، اتهم مورينو ويكيليكس بالتجسس على حياته الخاصة عبر اختراق اتصالاته الشخصية ونشر صور لغرفة نومه ولزوجته وبناته. وأضاف مورينو أن أسانج "انتهك مرارا" شروط لجوئه عبر "اختراق حسابات أو هواتف خاصة". وعلى الرغم من عدم تقديمه لأدلة على مزاعمه، إلا أن تصريحات مورينو جاءت لتعبر عن الأزمة الجارية بين أسانج والإكوادور. ووصف موقع ويكيليكس اتهامات مورينو "بالوهمية" وأضاف أن تحقيقه بشأن مزاعم فساد الرئيس لم يبدأ إلا بعد أن فتحت السلطات القضائية في الإكوادور تحقيقا بذات الشأن. ولجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور في لندن عام 2012 لتفادي تسليمه إلى السويد، حيث تريد السلطات استجوابه في إطار تحقيق يتعلق باعتداء جنسي. وتم إسقاط التحقيق فيما بعد لكن أسانج يخشى من احتمال تسليمه لمواجهة اتهامات في الولايات المتحدة، حيث يحقق مدعون اتحاديون بشأن ويكيليكس. إقرأ أيضاً: ويكيليكس يطالب الصحفيين بعدم نشر الأكاذيب والشائعات رب صدفة.. الادعاء الأمريكي يكشف دون قصد عن إدانة لجوليان أسانج مؤسس ويكيليكس العثور على مواد تخص أحد مؤسسي موقع "ويكيلكس" المختفي منذ أسابيع في النرويج Advertisements Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وأدين شابان آخران من إجمالي ستة متهمين في هذه القضية تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما، بالسجن مع إيقاف التنفيذ لمدة ستة أشهر، وكذلك عام وستة أشهر، وتلقى متهم أخر تحذيرا على خلفية تقديمه مساعدة غير مباشرة للهجوم.

يشار إلى أن الأحكام لا تزال قابلة للنقض، ويمكن تقديم طعن فيها في غضون أسبوع.

وبحسب الشرطة، تم إلقاء زجاجة بها مواد حارقة على نافذة في الطابق الأرضي بمنزل متعدد الطوابق، حيث كان هذا الطابق يضم مسجدا يتبع للجمعية الإسلامية التركية "ميلي جروس"، وذلك في ليلة 19 آذار/مارس 2018.

وكان هناك ثمانية أشخاص مقيمون في المبنى وقت الهجوم، وقد استيقظوا أثناء النوم،ولاذوا بالفرار من الحريق، لذا يمكن تصنيف الهجوم على أنه غادر ولا يبالي بحياة البشر، بحسب القاضي.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ)