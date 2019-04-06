هاري وميغان "أخذا حساب إنستغرام الخاص بي"

دبي - بواسطة محمد فارس سحب إنستغرام الاسم الذي استخدمه مدرب قيادة لحسابه على إنستغرام، ليتم تخصيصه للحساب المشترك الخاص بالأمير هاري وزوجته ميغان.

وأنشأ كيفن كيلي حسابه باسم @sussexroyal منذ ثلاث سنوات، ويرجع الاسم لتشجيعه لفريق ريدينغ لكرة القدم، الشهير بـ "الملكي"، ولأن كيلي يعيش في غرب ساسيكس.

لكنه اكتشف أن إنستغرام غيّر اسم حسابه دون علمه، وخصصه للزوجين الملكيين. ويقول كيلي إنه يشعر "بالإعجاب" لاختيارهم هذه الاسم، لكنه يشعر "بالضيق" على حد سواء.

لكن إنستغرام قال إن تغيير الاسم جاء بسبب عدم استخدام كيلي للحساب.

وقال كيلي إنه تلقى رسالة من ابنه قال فيها مازحا "أرى أن حسابك اختفى."

وتابع: "لم أدرك قصده في بداية الأمر، لكنني تفقدت حسابي، ورأيت أنه تغير من @sussexroyal إلى @_sussexroyal_... لقد أُخذ الحساب!"

ويقر كيلي بأنه ليس لديه الكثير من المتابعين، ولا ينشر الكثير من الصور، لكنه يستخدم الحساب لمتابعة الآخرين وتفقد ما ينشرونه.

وقال إنه لم يتلق أي اتصال من إنستغرام أو العائلة المالكة ليطلب منه تغيير الحساب.

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ويحمل حساب هاري وميغان لقبهما الملكي، وهو "دوق ودوقة ساسيكس".

وأُطلق الحساب الخاص بهما يوم الثلاثاء، وحطم رقم قياسي بوصوله لمليون متابع في أسرع وقت على الإطلاق.

وقال إنستغرام لـ بي بي سي إن تغيير اسم حساب كيلي جاء وفق قواعد الموقع. © Reuters يقول كيلي إنه لن يتابع حساب الزوجين الملكيين

لكن كيلي يشعر بالضيق لأنه لم يتلق اتصالا من إنستغرام قبل التغيير، ولم يستخدم حسابه على الموقع منذ هذه الواقعة.

ويقول: "أشعر بغصة تمنعني من استخدام الموقع لحين أتحدث مع أحد العاملين بشكل شخصي."

ويحمل حساب تويتر الخاص بـ كيلي نفس الاسم. ويعمل حاليا على التمسك به.لي 198. وأنا أحاول تنشيط الحساب ونشر تغريدات بحيث لا يتمكن الموقع من مصادرة حسابي إن أراد."

فماذا يمكن أن يقول كيلي لهاري وميغان إذا سنحت له الفرصة؟

"أهلا هاري وميغان. إذا أردتم حسابي على تويتر أيضا، هل يمكن على الأقل أن تتحلوا باللياقة اللازمة وتتحدثوا إلى مباشرة؟"

ويقول كيلي إنه يتلقى إشعارات على هاتفه طوال الوقت، وتلقى رسائل وقحة من مستخدمي تويتر.

"وأنا لم أسع لهذا الأمر. هذا الحساب لي منذ سنوات، والأمر غير لطيف. وعلينا التعود على الأمر، أليس كذلك؟ أنا على ثقة أن المشاهير يتعاملون مع هذه الأمور طوال الوقت."

وأضاف كيلي إنه في الغالب سيعود لاستخدام إنستغرام في وقت ما "لكنني لن أتابع الزوجين الملكيين".