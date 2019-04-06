معاقبة قاضٍ أميركي بعد "سؤال فظيع" لضحية اغتصاب

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
وأصدرت لجنة استشارية تابعة للمحكمة توصية مؤلفة من 45 صفحة بشأن واقعة القاضي جون روسو جونيور، الذي يرأس محكمة الأسرة بمقاطعة أوشن، وخلصت النتائج إلى أن ذلك القاضي ربما قد يكون قد انتهك مدونة السلوك القضائي مرات عديدة في الأعوام الأخيرة.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن القاضي روسو كان قد وجه بضعة أسئلة إلى امرأة تعرضت لحادثة اغتصاب في عام 2016، وقد وصفت تلك الأسئلة بالعدائية وبأنها تحمل طابعا تمييزا.
ومن تلك الأسئلة التي وجهت للسيدة، فيما إذا كانت تعلم كيفية منع شخص من المعاشرة، كما سألها أيضا إن كانت "أغلقت رجليها" لمنع اغتصابها، وأردفها بأسئلة أخرى من قبيل هل حاولت الهرب، هل اتصلت بالشرطة، أو قمت بأية ردة فعل أخرى؟.
وأشارت اللجنة إلى أن القاضي روسو واصل ضغطه على المدعية بشأن الجهود التي كان يجب أن تقوم بها لتمنع عميلة الاغتصاب، واعتبرت اللجنة أن تلك الأسئلة كانت "فظيعة وغير مناسبة لضحية لجأت إلى القضاء حتى ينصفها".
وأوضح أعضاء اللجنة أن استخدام القاضي للسيناريوهات الافتراضية كان "غير مبرر" وليس ضروريًا لتحديد ما إذا كان ينبغي إصدار أمر اعتقال بشأن ذلك الرجل المتهم بالاغتصاب، لكن روسو دافع عن نفسه بأن استجوابه كان ضرويا لإظهار ظروف الإكراه واستخدام القوة خلال الاعتداء الجنسي.
ورغم نفيه تعمد إساءة معاملة المرأة، إلا أن اللجنة أكدت أن روسو تعهد بعدم طرح هذه الأنواع من الأسئلة على ضحية اعتداء جنسي مرة أخرى.
واختلف أعضاء اللجنة بشأن العقوبة التي يجب أن تفرض على القاضي، فبعض الأعضاء طالب بعقابه بحرمانه من العمل والأجر لمدة ثلاثة أشهر، بينما طالب فريق آخر بأن تكون المدة 6 أشهر نظرا "لسوء سلوك روسو".
كما أوصت اللجنة بضرورة أن يحضر القاضي روسو دورة تدريب بخاصة "سلوك المحكمة المناسب" قبل أن يجلس على كرسي القضاء مرة أخرى.
شاهد أيضًا
احتفالات الجزائريين باستقالة بوتفليقة
فيديو BBC Arabic
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
خمس حقائق غريبة حول البرلمان البريطاني
إنه واحد من أقدم البرلمانات في العالم، مع بعض التقاليد التي تبدو غريبة على الإطلاق، ولكن البريطانيين يأخذونها على محمل الجد.
Advertisementsبي بي سي
-
"عار عليك إسرائيل" سجال بين مندوبي سوريا وإسرائيل في الأمم المتحدة
بحث مجلس الأمن الدولي ب قضية هضبة الجولان خلال جلسة طارئة بطلب من دمشق بعد اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الهضبة يوم الإثنين 25 مارس 2019.بي بي سي
-
كي الثديين لمنع انجذاب الشبان للفتيات
دعوات في بريطانيا لتنظيم حملة، خاصة في المدارس، للتوعية بمخاطر كي الثديين الذي يلجأ إليه بعض الأسر لحماية الفتيات من انجذاب الشبان إليهن ومن ثم تعرضهن للانتهاكات.بي بي سي
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر معاقبة قاضٍ أميركي بعد "سؤال فظيع" لضحية اغتصاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.