رئيس الفلبين يهدد الصين بـ"عمليات انتحارية"

دبي - بواسطة محمد فارس © / Czar Dancel الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتيرئيس الفلبين يهدد الصين بـ"عمليات انتحارية"

طلب الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي من الصين سحب زوارقها الحربية من جزيرة باغ آسا المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، محذرا من احتمال القيام بعمل عسكري إذا لمستها بكين.

وقال دوتيرتي في خطاب أمام النيابة العامة: "لن أتوسل، لكنني أخبركم فقط بأن عليكم أن تنسحبوا من باغ آسا لأن لدي جنودا هناك".

وأضاف "إذا لمستم الجزيرة فهذه قصة أخرى.. عندها سأقول لجنودي بأن عليهم الاستعداد للمهام الانتحارية".

وأفاد الرئيس الفلبيني مرارا بأن الحرب مع الصين ستكون عقيمة وان الفلبين ستخسر وستعاني بشدة في هذه العملية.

واحتجت الحكومة الفلبينية يوم الخميس، على تحركات الصين بعدما رصد الجيش أكثر من 200 سفينة صينية خلال الفترة من يناير وحتى مارس الماضي في المنطقة المتنازع عليها والتي يطلق عليها "ساندي كي" والقريبة من جزيرة باغ آسا.

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كما أصدرت وزارة الشؤون الخارجية في العاصمة مانيلا، بيانا وصفت فيه وجود السفن الصينية بانتهاك "غير قانوني" للسيادة الفلبينية.

من جانبها، قللت بكين من حدة التوتر المتزايد بشأن باغ آسا، حيث قالت يوم الخميس إن كلا الجانبين "تبادلا وجهات النظر بصراحة وودية وبناءة بشأن هذه القضية".

من المهم الإشارة إلى أن مانيلا حققت انتصار كبيرا بعد أن قضت محكمة بحرية دولية في وقت مبكر من رئاسة دوتيرتي عام 2016 بأن مطالبات الصين للمنطقة ليس لها أي أساس قانوني، علما أنه تعرض لانتقادات في الداخل لأنه اتخذ موقفا ضعيفا للغاية بشأن الصين وحصل على القليل من مليارات الدولارات من الاستثمارات التي وعد بها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

المصدر: وكالات