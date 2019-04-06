دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي قصة الـ 35 مليار دولار وطلاق جيف بيزوس وزوجته.. التفاصيل

العديد من حالات الطلاق التى نسمع عنها بين المشاهير ونجوم الفن والمجتمع، ولكن تلك التى تكلف الكثير هي قليلة للغاية، حيث كانت قصة طلاق الملياردير جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون.كوم، بعد زواج دام 25 سنة، كلفته 35.6 مليار دولار.

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حيث توصل الطرفان إلى تسوية تحولت بها ماكينزي، طليقة بيزوس إلى ثالث أغنى امرأة في العالم، ورابع أكثر مساهم في شركة أمازون، بحصة وصلت قيمتها إلى 35.6 مليار دولار، فيما احتفظ بيزوس بحصة قيمتها 75% من أسهم الشركة التى تصل إجمالًا إلى 97.5 مليار دولار.

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وفي تصريحات لطليقة بيزوس، أكدت فيها أنها سعيدة للغاية، لما توصلوا إليه من اتفاقات، فيما عبر مؤسس أمازون عن إعجابه بما تقدمه طليقته واصفًا أياها بـ الرائعة والمحبه، وأنه ممتن للطفها ودعمها له في هذه المسيرة.

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وبحسب مجلة فوربس الأمريكية، فإن جيف بيزوس سيظل أغني رجل في العالم، متفوقًا على بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، والملياردير الأمريكي وارن بافيت مالك شركة "بيركشاير هاثاواي".

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الجدير بالذكر أن أعلن بيزوس انفصاله عن زوجته في 9 يناير/كانون الثاني، قبل يوم على تقارير صحفية تحدثت عن علاقته بالصحفية والمعلقة الأمريكية لورين سانشيز.المزيد:

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