كتب- أشرف السيد
يعقد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف خلال الساعات المقبلة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكرى وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
ومن المقرر أن تتصدر عدد من الملفات مباحثات وزير خارجية روسيا، حيث أوضحت وزارة الخارجية الروسية، أن لافروف سيناقش في القاهرة استئناف الرحلات بشكل كامل بين روسيا ومصر، والانتهاء من العمل المشترك للمتخصصين الأمنيين في مطارى الغردقة وشرم الشيخ.
كما من المقرر بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين مع مواصلة العمل المستمر لتفعيل أطر التعاون المشترك...
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات «مصرية - روسية» اليوم بالقاهرة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.