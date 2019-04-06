مباحثات «مصرية - روسية» اليوم بالقاهرة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية

كتب- أشرف السيد

يعقد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف خلال الساعات المقبلة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكرى وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ومن المقرر أن تتصدر عدد من الملفات مباحثات وزير خارجية روسيا، حيث أوضحت وزارة الخارجية الروسية، أن لافروف سيناقش في القاهرة استئناف الرحلات بشكل كامل بين روسيا ومصر، والانتهاء من العمل المشترك للمتخصصين الأمنيين في مطارى الغردقة وشرم الشيخ.

كما من المقرر بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين مع مواصلة العمل المستمر لتفعيل أطر التعاون المشترك...