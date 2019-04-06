أوضح وزير المالية البريطاني فيليب هاموند أن المحادثات بين الحكومة البريطانية وحزب العمال المعارض، التي تهدف لحل الأزمة المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، مستمرة وتوقع التوصل لاتفاق.
وأشار هاموند إلى أن الحكومة ليس لديها أي خطوط حمراء في المحادثات، لافتًا بعد وصوله لحضور اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بوخارست، إلى أنه "متفائل بشأن نتيجة القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي عن انفصال بريطانيا والتي تعقد يوم الأربعاء نظرًا لاتفاق معظم دول التكتل على ضرورة تأجيل الخروج وهو ما طلبته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي".
كانت هذه تفاصيل خبر هاموند:أتوقع التوصل لاتفاق مع حزب العمال بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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