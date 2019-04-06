هاموند:أتوقع التوصل لاتفاق مع حزب العمال بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد

أوضح وزير المالية البريطاني ​فيليب هاموند​ أن المحادثات بين ​الحكومة البريطانية​ و​حزب العمال​ المعارض، التي تهدف لحل الأزمة المتعلقة بالخروج من ​الاتحاد الأوروبي​، مستمرة وتوقع التوصل لاتفاق.

وأشار هاموند إلى أن الحكومة ليس لديها أي خطوط حمراء في المحادثات، لافتًا بعد وصوله لحضور اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في ​بوخارست​، إلى أنه "متفائل بشأن نتيجة القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي عن انفصال ​بريطانيا​ والتي تعقد يوم الأربعاء نظرًا لاتفاق معظم دول التكتل على ضرورة تأجيل الخروج وهو ما طلبته رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​".