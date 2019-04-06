الجمهورية: تأجيل زيارة لوفد لبناني لفرنسا بتوجيهات من مراجع فرنسية

علمت "​الجمهورية​" انه "كان من المقرر ان تحصل زيارة لبنانية رسمية ل​غرفة التجارة والصناعة​ ورجال الاعمال في ​باريس​ "ميديف" MEDEF، وقد أرجأت الهيئات الفرنسية تلك الزيارة بناء على توجيه المراجع الفرنسية الرسمية".

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