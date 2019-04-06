طريق ترشيش- زحلة سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات حاليا

ذكرت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، أنّ "​طريق ترشيش​- زحلة سالكة أمام جميع المركبات باستثناء ​الشاحنات​ حاليًّا".

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