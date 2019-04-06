الساعة بـ1500 جنيه.. تفاصيل القبض على "روسية" احترفت الدعارة في الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - محافظات – الخليج 365:

ضبطت قوات مباحث الآداب في مديرية أمن الغردقة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، سيدة روسية الجنسية، أنشأت حسابًا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تقوم من خلاله بعرض نفسها على الرجال دون تمييز، لممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي 1500 جنيه في الساعة، داخل شقتها في مدينة الغردقة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما بدأت سيدة تدعى "سي نو" روسية الجنسية، مواليد 3 أبريل 1960، ووصول إلى مصر في 3 فبراير 2019، وتقيم دائرة قسم أول الغردقة، في محاولة استقطاب الرجال لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، ودون تمييز، عبر تدشين صفحة خاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ووضعت رقم هاتفها للتواصل.

Advertisements

بورود المعلومات إلى الأجهزة الأمنية، بدأت في إجراء التحريات السرية التي أكدت صحة المعلومات.

جرى ضبط السيدة الروسية، وعثر بحيازتها على هاتف محمول ماركة "هواوي" استخدمته في إنشاء الحساب على الموقع.

بمواجهة المتهمة، اعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4967 /2019 جنح أول الغردقة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.