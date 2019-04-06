بعد الطلاق.. زوجة رئيس أمازون السابقة ثالث أغنى امرأة!

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 أبريل 2019 10:08 صباحاً - بعد أن توصل رئيس شركة أمازون التنفيذي جيف بيزوس وزوجته ماكينزي لاتفاق تسوية حول طلاقهما، أضحت ماكينزي ثالث أغنى امرأة في العالم بينما ظل بيزوس أغنى الأغنياء.

وستحصل ماكينزي على حصة في أمازون قيمتها نحو 36 مليار دولار. وتمثل حصتها أربعة في المئة من أسهم شركة أمازون، وفقاً لما جاء في بيان إفصاح الشركة للجهات التنظيمية.

وستجعل أسهم أمازون من ماكينزي ثالث أغنى امرأة في العالم بينما سيظل جيف بيزوس أغنى الأغنياء، وفقا لمجلة فوربس.

يذكر أن بيزوس وزوجته السابقة كانا أعلنا في تغريدتين منفصلتين على تويتر يوم الخميس أن مؤسس أمازون سيحتفظ بحقوق التصويت كاملة على حصته في الشركة وقيمتها 143 مليار دولار بينما ستملك ماكينزي 25 في المئة من هذه الأسهم.

وكان أغنى زوجين في العالم قد أعلنا طلاقهما في بيان مشترك على تويتر في يناير الماضي، إثر فضيحة طالت بيزوس، بعد نشر صحيفة أميركية صور فاضحة له مع عشيقته أثناء زواجه من ماكينزي.

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وقد أثار طلاق الزوجين قلق البعض من أن ينتهي الحال بحصول بيزوس على حق أقل في التصويت أو أن يبيع هو أو زوجته كميات كبيرة من الأسهم ضمن شركة أمازون.

وستتخلى ماكينزي بموجب اتفاق التسوية الذي حصل قبل أيام عن حصتها في واشنطن بوست التي اشتراها جيف بيزوس عام 2013 وكانت هدفا متكررا للانتقاد من جانب الرئيس دونالد ترامب، وفي شركة بلو أوريجين المختصة بقطاع صواريخ الفضاء والتي أسسها عام 2000، بينما تحتفظ بـ 4% من أسهم أمازون.

وكانت ماكينزي بيزوس علقت يوم الخميس على خبر التسوية في تغريدة يتيمة قائلة “ممتنة لإتمام عملية إنهاء زواجي من جيف”. وكان هذا المنشور الأول والوحيد على حساب أنشأته على تويتر هذا الشهر.

المصدر: وكالات