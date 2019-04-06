كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء المزيد من البلدات والقرى تحسبا لمزيد من الفيضانات بإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحركت إيران اليوم السبت لإخلاء المزيد من البلدات والقرى المهددة بالفيضانات بعد الحديث عن هطول المزيد من الأمطار خلال الساعات القادمة في جنوب غربي البلاد.

ونقل العديد من سكان منطقة سوسنكرد، البالغ عددهم حوالي 50 ألف نسمة، وسكان 5 بلدات أخرى في مقاطعة خوزستان الجنوبية الغربية الغنية بالنفط، نقلوا إلى مناطق أكثر أمنا، تزامنا مع تصريف مياه السدود النهرية الرئيسية، بحسبما ذكر التلفزيون الإيراني.

وقال حاكم المقاطعة غلام رضا شرياتي: "صدر أمر بالإخلاء، ونحن نوصي النساء والأطفال بالمغادرة، لكننا نطلب من الرجال والشباب البقاء ومساعدتنا في جهود الإنقاذ".

كما ذكر التلفزيون أنه تم إخلاء 7 قرى أخرى مهددة بالانهيارات الأرضية في مقاطعة لورستان المجاورة.

وقُتل ما لا يقل عن 70 شخصا، بحسب ما قاله رئيس خدمات الطوارئ في البلاد، بير حسين كوليفاند، لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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وقالت الحكومة الإيرانية إنها نشرت المزيد من الوحدات الطبية المتنقلة في المقاطعات الجنوبية. وتم نقل حوالي 1000 شخص جوا بواسطة طائرات الهليكوبتر الطارئة إلى بر الأمان في الأيام الأخيرة.

وتضررت حوالي 1900 مدينة وقرية إيرانية بعد هطول أمطار غزيرة بشكل استثنائي منذ 19 مارس.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي أن السيول تهدد نحو 400 ألف شخص في مدن وقرى محافظة خوزستان.

وأكد أنه يتعين العمل على الحد من الخسائر إلى أقل ما يمكن ورفع مستوى التوقعات، مشيرا إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة أي طارئ حتى لو كانت احتمالات وقوعه ضئيلة لا تتجاوز 5 بالمئة.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس سترسل جوا 12 طنا من المساعدات الإنسانية، تشمل 112 مضخة مياه، إلى المناطق التي ضربتها الفيضانات في إيران.

كما أعلنت السفارة الكويتية في طهران عن إرسال أول شحنة مساعدات إلى إيران، بأمر من أمير البلاد، تشمل 40 طنا من المواد الغذائية والطبية.