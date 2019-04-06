كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف: تصريحات بومبيو ورئيسه متناقضة وتناسب الحدث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأخيرة المتناقضة حول إيران.

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع "تويتر": "تغيير مفاجئ كبير، فيوما تدعي أمريكا أن إيران هي على وشك الانهیار، وفي اليوم الآخر تصفنا بأننا قوة عظمى تهدد الناتو".

وتابع "بومبيو ورئيسه يقدمون أي إدعاء متناقض يناسب الحدث الذي يتحدثون عنه، وفي المقابل فإن إيران تتصرف بمسؤولية وتسعى إلى السلام".

وتعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، وفقا لما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين.