كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تجدد استنكارها للضربات الإسرائيلية على سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد وزير الخارجية الروسي استنكار بلاده للقصف الجوي الإسرائيلي الذي يستهدف الأراضي السورية.

وأكد سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا، ثبات موقف روسيا من الضربات الإسرائيلية على سوريا، مشيرا إلى أن روسيا تشدد على ضرورة احترام سيادة الدول.

وقال سيرغي لافروف في حديثه لصحيفة "الأهرام" المصرية:

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لا يتغير موقفنا المبدئي من قصف الأراضي السورية. لقد أفصحنا عن موقفنا بهذا الشأن.

ونوه إلى أن روسيا تشدد على ضرورة احترام سيادة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد دعت إلى ضرورة وقف الضربات على أراضي سوريا.