كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعتزم وضع الجيش الأمريكي على قائمة الإرهابفي هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حشمة الله فلاحبيشة، رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، على "تويتر": "إذا وُضع الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية بأمريكا، فسنضع جيش هذا البلد على القائمة السوداء للإرهاب بجوار داعش".

واتهمت كل من طهران وواشنطن، في السابق، بعضهما البعض بدعم الإرهاب ووصفت أعمال كل منهما بأنها "إرهابية" حرفيًا أو مجازيًا.

في الوقت الحالي ، تمت معاقبة الحرس الثوري الإيراني بالفعل من قبل واشنطن، حيث فرضت وزارة الخزانة عقوبات عليه في أكتوبر 2017 بموجب أمر تنفيذي من 11 سبتمبر صدر خلال إدارة جورج دبليو بوش.

يأتي هذا البيان، بعد عدة ساعات من تقارير وول ستريت جورنال حول خطط البيت الأبيض اتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية في 8 أبريل.