كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيضانات مدمرة فى إيران وضحايا وخسائر بالملايين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

للأسبوع الثالث على التوالى تواجه أقاليم إيران الشمالية والجنوبية الغربية أمطارا غزيرة تحولت إلى سيول وفيضانات اجتاحت مئات القرى والمدن.

وتضرر حوالي 1900 مدينة وقرية من السيول وأمطار غزيرة على غير المعتاد بدأت في 19مارس، وارتفع عدد الضحايا إلى 70 شخصا حتى الآن وتجد وكالات الإغاثة صعوبة في التغلب على تداعياتها، وانتقل 86 ألف شخص إلى أماكن إيواء طارئة وفرتها الحكومة.

وقال محمد موسوي رئيس إدارة الأزمات بوزارة الزراعة إن تقديرات أولية تشير إلى أن الخسائر التي ألحقتها السيول بالقطاع الزراعي تصل قيمتها إلى 47 تريليون ريال (حوالي 350 مليون دولار) على أساس سعر الصرف الرسمي للعملة الإيرانية البالغ 135 ألف ريال للدولار.