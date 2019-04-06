كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يغيث أهالي الشحر بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغاثت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الخميس، أهالي مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، بتوزيع مساعدات غذائية جديدة .

ويأتي هذا التوزيع في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين ظروف المواطنين اليمنيين المعيشية، والتي تأخذ اهتماما خاصا بالتزامن مع احتفاء الإمارات بـ"عام التسامح"، بما يضاعف من المساعدات التي يقدمها الهلال الأحمر في كافة المجالات التنموية.

وقامت فرق الهيئة بتوزيع (300) سلة غذائية بمعدل(24 طن و 210 كيلو) مستهدفة (1500) فرداً من الأسر الفقيرة بمناطق (خرد وخريدة والصيقة والرحبة) بحضرموت.

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وتقدم المستفيدون بجزيل الشكر لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تقديم هذا المساعدات الغذائية الذي خفف من معاناتهم نتيجة لتهالك الوضع الاقتصادي وتعطل مصادر الدخل التي تأمن لهم الحصول على لقمة العيش.

كما أثني المواطنون على جهود دولة الإمارات ووقوفها الدائم إلى جانبهم وما تقوم به من أعمال خيرية وإنسانية لرفع المعاناة والحرمان عنهم والتي كرست جهودا متميزة مفعمة بالعطاء والروح الإنسانية.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019 في محافظة حضرموت بلغت، ( 8967 سلة غذائية استهدفت ( 44835 ) فرداُ من الأسر المحتاجة والمتضررة بمعدل (723 طن و 636.9) كيلو.